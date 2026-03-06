В России зарегистрировали базу данных о климатических рисках Якутии

Опубликовано 06 марта 2026, 23:551 мин.
В России зарегистрировали базу данных о климатических рисках ЯкутииСистема содержит данные по 34 районам региона
Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала базу данных «Климатические риски Республики Саха (Якутия)». Разработку подготовили специалисты Арктического научно-исследовательского центра региона. Ее можно применять при планировании, прогнозировании, проектировании и в научных исследованиях, а также в образовательных целях, пишет ТАСС.
Система предназначена для хранения информации о климатических угрозах на территории Якутии. В базе представлены показатели по всем 34 муниципальным районам и Якутской агломерации. Она включает оценки площади территорий и численности населения, которые могут быть затронуты климатическими рисками.
Для формирования данных использовали ретроспективный анализ материалов за 2014−2024 годы. В исследование вошли сведения Росгидромета, региональной службы спасения, научные публикации и другие источники.