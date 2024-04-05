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В России
Опубликовано 05 апреля 2024, 19:56
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В России зарегистрировали новый препарат для лечения хронических инфекций

Вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами
В пресс-службе Министерства здравоохранения России сообщили, что ведомство зарегистрировало новый отечественный препарат под названием «Фтортиазинон». Этот препарат, разработанный НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, предназначен для лечения осложненных хронических инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами.
В России зарегистрировали новый препарат для лечения хронических инфекций

© Ferra.ru

По словам главного внештатного специалиста уролога Минздрава Дмитрия Пушкаря, «Фтортиазинон» является инновационным препаратом широкого спектра действия без аналогов в мире. Он обладает уникальным механизмом действия, который подавляет активность бактерий.

Препарат уже прошел успешные клинические испытания урологических больных, демонстрируя высокую эффективность. Специалисты отмечают, что «Фтортиазинон» представляет собой важный шаг в борьбе с антибиотикорезистентностью, являющейся серьезной проблемой современной медицины.

Ректор Смоленского государственного медицинского университета Роман Козлов напомнил, что задача медицинских работников заключается в снижении распространения антимикробной резистентности, и новый препарат может значительно способствовать достижению этой цели.

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