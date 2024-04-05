В России зарегистрировали новый препарат для лечения хронических инфекций

По словам главного внештатного специалиста уролога Минздрава Дмитрия Пушкаря, «Фтортиазинон» является инновационным препаратом широкого спектра действия без аналогов в мире. Он обладает уникальным механизмом действия, который подавляет активность бактерий.

Препарат уже прошел успешные клинические испытания урологических больных, демонстрируя высокую эффективность. Специалисты отмечают, что «Фтортиазинон» представляет собой важный шаг в борьбе с антибиотикорезистентностью, являющейся серьезной проблемой современной медицины.

Ректор Смоленского государственного медицинского университета Роман Козлов напомнил, что задача медицинских работников заключается в снижении распространения антимикробной резистентности, и новый препарат может значительно способствовать достижению этой цели.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.