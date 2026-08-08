В России
Опубликовано 08 августа 2026, 20:24
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В России зарегистрировали тест-систему для выявления вируса Бундибуджио

В Африку уже передали более 7,5 тыс. тестов
В Роспотребнадзоре сообщил о регистрации российской тест-системы для ПЦР-диагностики вируса Бундибуджио, вызывающего одну из разновидностей лихорадки Эбола. Разработку создали специалисты Центрального НИИ эпидемиологии на фоне вспышки заболевания в Демократической Республике Конго и Уганде, пишет ТАСС.
В России зарегистрировали тест-систему для выявления вируса Бундибуджио

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Тест-система отличается высокой чувствительностью и специфичностью, позволяя выявлять инфекцию на ранних стадиях, когда ее симптомы сложно отличить от малярии и других распространенных в Центральной Африке заболеваний.

Новые тесты уже применяются в Демократической Республике Конго, Республике Конго и Уганде. Их эффективность подтверждена в реальных условиях, включая очаги инфекции и сравнительные испытания. Всего в африканские страны направили более 7,5 тыс. тестов

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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