В России зарегистрировали тест-систему для выявления вируса Бундибуджио

Тест-система отличается высокой чувствительностью и специфичностью, позволяя выявлять инфекцию на ранних стадиях, когда ее симптомы сложно отличить от малярии и других распространенных в Центральной Африке заболеваний.

Новые тесты уже применяются в Демократической Республике Конго, Республике Конго и Уганде. Их эффективность подтверждена в реальных условиях, включая очаги инфекции и сравнительные испытания. Всего в африканские страны направили более 7,5 тыс. тестов