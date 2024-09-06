В России завершили доклинические испытания отечественной вакцины от рака

Каприн уточнил, что после получения разрешения от министерства будет объявлен набор добровольцев для участия в испытаниях. Решение о включении в тестирование будет принимать медицинская комиссия.

В начале июля Каприн отметил, что вакцина, основанная на мРНК-технологии, является многообещающим направлением. Разработка включает забор опухолевого материала у пациента, его анализ и создание персонализированной вакцины на основе полученного «паспорта опухоли». Это позволит адаптировать лечение к индивидуальным особенностям опухоли каждого пациента, пишет РИА Новости.