В России завершили испытания модернизированного паралёта

Опубликовано 11 июня 2024, 19:57
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В России завершили испытания модернизированного паралётаДля арктической экспедиции
Сотрудники Международного центра путешествий Федора Конюхова и инженеры Передовой инженерной школы (ПИШ) «Цифровой инжиниринг» Санкт-Петербургского политехнического университета завершили испытания доработанного паралета для арктической экспедиции.
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Модернизированный летательный аппарат успешно преодолел несколько кругов вокруг аэродрома Кречевицы в Новгороде и приземлился без инцидентов.
Пилот Игорь Потапкин, будущий напарник Федора Конюхова в путешествии к Северному полюсу, отметил важность доработки паралета под условия севера. Обтекатели и специальные топливные баки, разработанные инженерами ПИШ СПбПУ, позволили увеличить скорость и дальность полета.
После облета техники участники экипажа сообщили об улучшении аэродинамики паралета и уменьшении сопротивления воздуха, что сделает полет более эффективным и безопасным.