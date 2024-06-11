В России завершили испытания модернизированного паралёта

Модернизированный летательный аппарат успешно преодолел несколько кругов вокруг аэродрома Кречевицы в Новгороде и приземлился без инцидентов.

Пилот Игорь Потапкин, будущий напарник Федора Конюхова в путешествии к Северному полюсу, отметил важность доработки паралета под условия севера. Обтекатели и специальные топливные баки, разработанные инженерами ПИШ СПбПУ, позволили увеличить скорость и дальность полета.

После облета техники участники экипажа сообщили об улучшении аэродинамики паралета и уменьшении сопротивления воздуха, что сделает полет более эффективным и безопасным.