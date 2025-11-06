В России завершили первые испытания клеточного препарата против рака груди

В основе препарата лежит метод TCR-T-терапии, позволяющий находить в организме клетки с конкретными молекулами-мишенями. Испытания на лабораторных моделях продемонстрировали способность созданных TCR-T-клеток эффективно уничтожать опухолевые клетки.

Результаты показали высокую эффективность терапии, вплоть до полного регресса опухоли у мышей, при сохранении хорошего профиля безопасности. Компьютерное моделирование также подтвердило низкие риски применения препарата.

В ближайшие годы планируется начать применение инновационного средства в Клиническом центре наук о здоровье Сеченовского университета в рамках госпитального исключения.