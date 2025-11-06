В России завершили первые испытания клеточного препарата против рака груди

Опубликовано 06 ноября 2025, 16:231 мин.
В России завершили первые испытания клеточного препарата против рака грудиРазработка Сеченовского университета показала эффективность
Первый в России клеточный препарат для лечения устойчивых форм рака молочной железы успешно завершил доклинические испытания. Разработка создана совместно лабораторией иммунной инженерии Сеченовского университета и лабораторией молекулярной иммунологии НИИ фундаментальной и клинической иммунологии.
© Ferra.ru
В основе препарата лежит метод TCR-T-терапии, позволяющий находить в организме клетки с конкретными молекулами-мишенями. Испытания на лабораторных моделях продемонстрировали способность созданных TCR-T-клеток эффективно уничтожать опухолевые клетки.
Результаты показали высокую эффективность терапии, вплоть до полного регресса опухоли у мышей, при сохранении хорошего профиля безопасности. Компьютерное моделирование также подтвердило низкие риски применения препарата.
В ближайшие годы планируется начать применение инновационного средства в Клиническом центре наук о здоровье Сеченовского университета в рамках госпитального исключения.