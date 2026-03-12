В России завершили разработку проекта отечественного газовоза для Арктики

Опубликовано 12 марта 2026, 15:481 мин.
В России завершили разработку проекта отечественного газовоза для АрктикиНовое судно высокого ледового класса будет возить СПГ
Заместитель директора департамента региональной промышленной политики Министерства промышленности и торговли РФ Андрей Зайцев рассказал о ходе создания отечественного судна для перевозки сжиженного природного газа. По его словам, эскизный проект танкера-газовоза высокого ледового класса полностью готов. Работы завершились в декабре 2025 года.
© Ferra.ru
Теперь специалистам предстоит освоить и запустить целый перечень технологий, необходимых для строительства такого судна. Кроме того, продолжается проработка вопроса о создании новых мощностей на Дальнем Востоке. Речь идет о верфи в бухте Промежуточной, модель проекта которой пока формируется.
Параллельно модернизируют «Северную верфь» в Санкт-Петербурге. Ожидается, что эти мощности помогут в создании новых судов и их ремонте, отметил Андрей Зайцев.