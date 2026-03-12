В России завершили разработку проекта отечественного газовоза для Арктики

Теперь специалистам предстоит освоить и запустить целый перечень технологий, необходимых для строительства такого судна. Кроме того, продолжается проработка вопроса о создании новых мощностей на Дальнем Востоке. Речь идет о верфи в бухте Промежуточной, модель проекта которой пока формируется.

Параллельно модернизируют «Северную верфь» в Санкт-Петербурге. Ожидается, что эти мощности помогут в создании новых судов и их ремонте, отметил Андрей Зайцев.