В России завершили развертывание новой станции космической поисковой системы

Также, как отмечено в сообщении, что специалисты других предприятий относящихся к Роскосмосу — холдинг "Российские космические системы", "Информационно-спутниковые системы им. М. Ф. Решетнева", а также НИЦ космической гидрометеорологии "Планета принимали участие в подготовке, монтаже, проверке и пусконаладочных работах.