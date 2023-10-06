В России завершили развертывание новой станции космической поисковой системы

В России завершили развертывание новой станции космической поисковой системыВ Хабаровске
В Хабаровске завершили развертывание новой наземной станции космической поисковой системы КОСПАС-САРСАТ, пишет ТАСС ссылаясь на сообщение Госкорпорации "Роскосмос".
Развертыванием системы занималась компания "Спутниковая система "Гонец", входящая в госкорпорацию.
Станция будет принимать информацию международной космической системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ.
Спутниковая система "Гонец" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") приняла участие в завершающей стадии развертывания в городе Хабаровске новой станции приема информации с аварийных радиобуев международной космической системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ.
Также, как отмечено в сообщении, что специалисты других предприятий относящихся к Роскосмосу — холдинг "Российские космические системы", "Информационно-спутниковые системы им. М. Ф. Решетнева", а также НИЦ космической гидрометеорологии "Планета принимали участие в подготовке, монтаже, проверке и пусконаладочных работах.
"Результаты проведенных испытаний подтвердили готовность станции к вводу в эксплуатацию с использованием спутника "Луч-5А" многофункциональной космической системы ретрансляции "Луч" (оператор - компания "Спутниковая система "Гонец"), что позволит значительно расширить возможности системы КОСПАС-САРСАТ.