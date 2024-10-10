В России завершили сборку части оборудования для термоядерного реактора

Институт ядерной физики занимается производством ключевого оборудования для ИТЭР, называемого порт-плагами, которые обеспечивают защиту элементов реактора от радиации и доступ для исследований плазмы.

По словам советника дирекции ИЯФ СО РАН, доктор физико-математических наук Александр Бурдаков сообщил, что на текущий момент уже изготовлены коллиматор и деверторный монитор нейтронного потока, которые будут установлены в порт-плаг. Эти устройства предназначены для измерения параметров плазмы и потока нейтронов. Полная сборка порт-плагов планируется после 2028 года, что позволит значительно продвинуться в исследовании термоядерной энергии.