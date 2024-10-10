В России завершили сборку части оборудования для термоядерного реактора

Опубликовано 10 октября 2024, 16:361 мин.
В России завершили сборку части оборудования для термоядерного реактораПолная поставка состоится после 2028 года
Институт ядерной физики (ИЯФ) СО РАН завершил сборку части оборудования для проекта ИТЭР, который направлен на создание первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения. Ожидается, что полная поставка всего оборудования состоится после 2028 года.
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Институт ядерной физики занимается производством ключевого оборудования для ИТЭР, называемого порт-плагами, которые обеспечивают защиту элементов реактора от радиации и доступ для исследований плазмы.
По словам советника дирекции ИЯФ СО РАН, доктор физико-математических наук Александр Бурдаков сообщил, что на текущий момент уже изготовлены коллиматор и деверторный монитор нейтронного потока, которые будут установлены в порт-плаг. Эти устройства предназначены для измерения параметров плазмы и потока нейтронов. Полная сборка порт-плагов планируется после 2028 года, что позволит значительно продвинуться в исследовании термоядерной энергии.