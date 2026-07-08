В России завершили сборку сверхточного спутника дистанционного зондирования

По словам генерального директора Фонда НТИ Вадима Медведева, спутник рассчитан на работу на низкой околоземной орбите высотой 500 км и срок эксплуатации не менее 5 лет. Разрешение сенсора в видимом диапазоне составит 0,5 м на пиксель, полоса захвата достигнет 12 км.

Наземная инфраструктура для управления и обработки данных также находится в стадии развертывания. Производительность КОЭН должна составить 15 млн кв. км съемки в год. Запуск аппарата запланирован на третий квартал 2026 года. Данные спутника планируют использовать для экологического мониторинга, геоаналитики, навигационных сервисов и картографии.