В России завершили сборку сверхточного спутника дистанционного зондирования

Опубликовано 08 июля 2026, 12:301 мин.
В России завершили сборку сверхточного спутника дистанционного зондированияАппарат КОЭН готовится к испытаниям
В Фонде поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщили, что ученые ззавершили сборку летного образца спутника дистанционного зондирования Земли КОЭН. Сейчас аппарат проходит автоматизированные электрорадиотехнические испытания, после которых его проверят на воздействие внешних факторов.
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По словам генерального директора Фонда НТИ Вадима Медведева, спутник рассчитан на работу на низкой околоземной орбите высотой 500 км и срок эксплуатации не менее 5 лет. Разрешение сенсора в видимом диапазоне составит 0,5 м на пиксель, полоса захвата достигнет 12 км.
Наземная инфраструктура для управления и обработки данных также находится в стадии развертывания. Производительность КОЭН должна составить 15 млн кв. км съемки в год. Запуск аппарата запланирован на третий квартал 2026 года. Данные спутника планируют использовать для экологического мониторинга, геоаналитики, навигационных сервисов и картографии.