В России заявили, что ИИ не заменит преподавателей в вузах

Опубликовано 20 августа 2025, 13:301 мин.
В России заявили, что ИИ не заменит преподавателей в вузахТехнологии останутся вспомогательным инструментом
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что искусственный интеллект (ИИ) не сможет заменить живых преподавателей в университетах. По его мнению, образовательный процесс требует личного взаимодействия между наставником и студентом, которое технологии не способны обеспечить.
Фальков отметил, что ИИ должен выполнять вспомогательную функцию — помогать в организации обучения, проверке заданий или предоставлении информации. Однако тонкие аспекты образования, такие как развитие критического мышления и профессиональных навыков, остаются за педагогами.
Министр подчеркнул необходимость найти баланс в использовании технологий, чтобы они способствовали развитию образования, а не приводили к профессиональной деградации. Эта задача будет решаться совместно с академическим сообществом в рамках новой модели высшего образования.