В России заявили о перспективах почти неисчерпаемой энергии

Опубликовано 04 июня 2026, 06:241 мин.
В России заявили о перспективах почти неисчерпаемой энергииПосле 2034 года
После 2034 года человечество может получить практически неисчерпаемый источник энергии на основе реакторов IV поколения, которые разрабатываются в России. Такое мнение высказал научный руководитель проекта «Прорыв» госкорпорации «Росатом» Евгений Адамов в ходе ПМЭФ-2026, пишет ТАСС.
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По его словам, при успешном доведении технологий до промышленного уровня атомная энергетика сможет обеспечивать стабильные энергоресурсы на протяжении тысячелетий, а не десятков лет. Он отметил, что новая технологическая база должна быть одновременно чистой, безопасной и экономически конкурентоспособной.
Адамов отметил, что разработка ориентирована на замыкание ядерного топливного цикла и минимизацию накопления отходов. Технической основой выступают реакторы IV поколения, которые должны обеспечивать переработку топлива и повышенную безопасность, а также соответствовать принципам нераспространения.