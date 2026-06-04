В России заявили о перспективах почти неисчерпаемой энергии

По его словам, при успешном доведении технологий до промышленного уровня атомная энергетика сможет обеспечивать стабильные энергоресурсы на протяжении тысячелетий, а не десятков лет. Он отметил, что новая технологическая база должна быть одновременно чистой, безопасной и экономически конкурентоспособной.

Адамов отметил, что разработка ориентирована на замыкание ядерного топливного цикла и минимизацию накопления отходов. Технической основой выступают реакторы IV поколения, которые должны обеспечивать переработку топлива и повышенную безопасность, а также соответствовать принципам нераспространения.