В России заявили о возможности возродить дирижаблестроение

Опубликовано 12 июля 2026, 20:591 мин.
В России заявили о возможности возродить дирижаблестроениеОтрасль может опереться на советский опыт
Генеральный директор, основатель авиационного конструкторского бюро «Первый дирижабль» Полина Албек в беседе с ТАСС сообщила, что Россия сохраняет возможность восстановить направление дирижаблестроения, пока в отрасли продолжают работать специалисты, участвовавшие в создании таких летательных аппаратов еще в советское время.
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По ее мнению, при разработке новых дирижаблей необходимо сочетать современные материалы с инженерными решениями, накопленными за предыдущие десятилетия. Такой подход позволит использовать уже имеющийся опыт при создании новой техники.
Албек также отметила, что Россия сохраняет сильные позиции в сфере грузовых дирижаблей благодаря советской инженерной школе и специалистам.
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