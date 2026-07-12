В России
Опубликовано 12 июля 2026, 20:59
1 мин.

В России заявили о возможности возродить дирижаблестроение

Отрасль может опереться на советский опыт
Генеральный директор, основатель авиационного конструкторского бюро «Первый дирижабль» Полина Албек в беседе с ТАСС сообщила, что Россия сохраняет возможность восстановить направление дирижаблестроения, пока в отрасли продолжают работать специалисты, участвовавшие в создании таких летательных аппаратов еще в советское время.
В России заявили о возможности возродить дирижаблестроение

© Ferra.ru

По ее мнению, при разработке новых дирижаблей необходимо сочетать современные материалы с инженерными решениями, накопленными за предыдущие десятилетия. Такой подход позволит использовать уже имеющийся опыт при создании новой техники.

Албек также отметила, что Россия сохраняет сильные позиции в сфере грузовых дирижаблей благодаря советской инженерной школе и специалистам.

Ранее ученые Череповецкого государственного университета (ЧГУ) определили температурные режимы обработки алюминиево-магниевого сплава АА5056, применяемого в авиации и кораблестроении

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#разработка
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. В России заявили о возможности возродить дирижаблестроение