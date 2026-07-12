В России заявили о возможности возродить дирижаблестроение

По ее мнению, при разработке новых дирижаблей необходимо сочетать современные материалы с инженерными решениями, накопленными за предыдущие десятилетия. Такой подход позволит использовать уже имеющийся опыт при создании новой техники.

Албек также отметила, что Россия сохраняет сильные позиции в сфере грузовых дирижаблей благодаря советской инженерной школе и специалистам.

Ранее ученые Череповецкого государственного университета (ЧГУ) определили температурные режимы обработки алюминиево-магниевого сплава АА5056, применяемого в авиации и кораблестроении