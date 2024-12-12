В российский учебник по информатике добавят главу об отечественном ПО

Учебник будет охватывать не только новые языки программирования, но и отечественные разработки в сфере ПО, которые все активнее заменяют западные аналоги. Кравцов подчеркнул, что эти изменения направлены на поддержку и продвижение российских технологий.

Также в России готовится учебник по искусственному интеллекту для учеников пятых-девятых классов. Он уже прошел разработку и находится на стадии экспертизы в Российской академии наук. После этого он будет внесен в федеральный перечень учебников, что позволит школам начать его использование в образовательном процессе.