В российских аэропортах внедрят ИИ для безопасности

Система анализирует видеопоток с камер наблюдения в реальном времени, выявляя потенциально опасные ситуации. ИИ способен обнаружить пассажиров, оказавшихся на летном поле без разрешения, а также тех, кто пытается пройти мимо зоны досмотра или покинуть терминал через запрещенные участки.

Как пояснили в компании, нейросеть также контролирует транспортную безопасность — фиксирует нарушения парковки служебного транспорта и перемещения сотрудников в неположенных местах. Дополнительная функция системы — мониторинг загрузки терминалов, что особенно полезно в часы пик и высокий сезон. Разработка учитывает особенности работы как крупных, так и небольших аэропортов.

По словам генерального директора NtechLab Алексея Паламарчука, система представляет собой универсальный инструмент для повышения безопасности пассажиров и персонала. В ближайшее время планируется начать внедрение решения в региональных аэропортах страны.