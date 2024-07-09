В Российских клиниках начнут испытания новой технологии лечения рака

Первое клиническое применение новой технологии запланировано на первый квартал 2025 года, после прохождения всех необходимых технических и токсикологических испытаний, сообщил заместитель гендиректора по развитию гражданской продукции и нацпроектов КРЭТ Алексей Мельников. После этого будут разработаны клинические методики терапии, и начнется широкое внедрение новой технологии в медицинскую практику.

HIFU-терапия считается одним из самых безопасных и эффективных методов лечения, основанных на использовании сфокусированных ультразвуковых волн высокой интенсивности, что делает ее особенно перспективной для борьбы с онкологическими заболеваниями, пишет ТАСС.