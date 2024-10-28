В Российских колледжах начнут готовить специалистов в области ИИ

По новому стандарту, обучение будет проходить в очной форме. Для выпускников 11-х классов срок обучения составит 2 года и 10 месяцев, а для тех, кто закончил 9 классов, — 3 года и 10 месяцев. Программа нацелена на развитие практических навыков, необходимых для работы с искусственным интеллектом.

Студенты будут изучать такие направления, как разработка кода для обучения ИИ, администрирование баз данных и обучение готовых моделей искусственного интеллекта. В учебный план входят дисциплины, включая высшую математику, дискретную математику, теорию вероятностей, математическую статистику, а также основы проектирования баз данных и информационных систем.