В Российских колледжах начнут готовить специалистов в области ИИ

Опубликовано 28 октября 2024, 22:371 мин.
В Российских колледжах начнут готовить специалистов в области ИИОбразовательная программа запустится в 2024 году
Минпросвещения Российской Федерации разработало стандарт образовательной программы для колледжей по специальности «Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта». Проект приказа опубликован на портале нормативных правовых актов.
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По новому стандарту, обучение будет проходить в очной форме. Для выпускников 11-х классов срок обучения составит 2 года и 10 месяцев, а для тех, кто закончил 9 классов, — 3 года и 10 месяцев. Программа нацелена на развитие практических навыков, необходимых для работы с искусственным интеллектом.
Студенты будут изучать такие направления, как разработка кода для обучения ИИ, администрирование баз данных и обучение готовых моделей искусственного интеллекта. В учебный план входят дисциплины, включая высшую математику, дискретную математику, теорию вероятностей, математическую статистику, а также основы проектирования баз данных и информационных систем.