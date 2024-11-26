В российских метрополитенах стали использовать досмотровую технику с ИИ

Как сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, в столичном метро уже установлено свыше 500 единиц оборудования от компании «Диагностика-М». Эти досмотровые комплексы, оснащенные видеоаналитикой и системой распознавания лиц, значительно повышают уровень безопасности на станциях. Продукция компании также используется в метрополитенах других городов России, таких как Казань, Новосибирск, Санкт-Петербург и Самара.

Новые досмотровые системы, такие как рентгено-телевизионные установки с искусственным интеллектом, способны распознавать более 5,5 миллионов запрещенных предметов и их фрагментов, что позволяет эффективно выявлять опасные объекты. В отличие от обычных моделей, эти сканеры могут различать реальные угрозы от макетов или игрушек.