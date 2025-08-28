В России
Опубликовано 28 августа 2025, 19:43
1 мин.

В российских регионах появились команды по развитию науки и технологий

Собственные программы НТР уже приняты в 26 субъектах РФ
В 35 регионах России сформированы специальные команды, отвечающие за научно-технологическое развитие. Еще в 26 субъектах уже утверждены собственные программы в этой сфере. Такие данные были представлены на совещании под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Было отмечено, что коллегиальные органы управления созданы уже в 53 регионах. Для повышения эффективности их работы принято решение ежегодно проводить оценку профессиональной компетентности заместителей глав регионов по научно-технологическому развитию.

Как подчеркнул Чернышенко, ключевая задача — выстроить в каждом субъекте систему, которая преобразует научный потенциал в конкретные технологии и продукты для экономики. Эффективность этой работы во многом зависит от региональных команд.

В качестве мер поддержки вице-премьер назвал расширение функционала регионального сегмента портала «Наука и инновации». Также планируется запустить два пилотных проекта: по распределению внеконкурсных контрольных цифр приема в вузы и масштабированию региональных научных конкурсов по модели РНФ.