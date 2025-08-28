В российских регионах появились команды по развитию науки и технологий

Было отмечено, что коллегиальные органы управления созданы уже в 53 регионах. Для повышения эффективности их работы принято решение ежегодно проводить оценку профессиональной компетентности заместителей глав регионов по научно-технологическому развитию.

Как подчеркнул Чернышенко, ключевая задача — выстроить в каждом субъекте систему, которая преобразует научный потенциал в конкретные технологии и продукты для экономики. Эффективность этой работы во многом зависит от региональных команд.

В качестве мер поддержки вице-премьер назвал расширение функционала регионального сегмента портала «Наука и инновации». Также планируется запустить два пилотных проекта: по распределению внеконкурсных контрольных цифр приема в вузы и масштабированию региональных научных конкурсов по модели РНФ.