В российских школах появятся учебники по ИИ

В пресс-службе издательства сообщили, что пособия соответствуют федеральной программе курса по внеурочной деятельности. Они включают цифровое дополнение с интеграцией сервисов генеративного искусственного интеллекта, таких как GigaChat и Kandinsky. Эти платформы позволят школьникам создавать тексты и иллюстрации с помощью нейросетей. Важным преимуществом является защита контента: например, если ученик задаст вопрос не по возрасту, нейросеть порекомендует сменить тему.

Учебники также содержат видеолекции и тесты, а цифровое дополнение включает записи экспертов и даже их цифровых двойников. Все сгенерированные нейросетями элементы честно обозначены, что способствует формированию ответственного отношения к технологиям.

Как отметил Алексей Павлов, один из редакторов учебного пособия, над проектом работали более 30 ведущих российских специалистов из таких компаний, как Сбер, «Яндекс», МТС и «Газпром нефть». Научное редактирование выполнила доктор педагогических наук Елена Казакова.