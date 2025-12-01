В Российских школах появятся уроки киберспорта

По мнению Гриба, ТРИЗ должна стать обязательной, так как она учит детей нестандартному подходу к решению проблем. Киберспорт, который уже популярен среди школьников, можно объединить в один предмет с кибербезопасностью. Отдельно представитель ОП отметил необходимость введения финансовой грамотности как в школах, так и в вузах.

Ранее Гриб также выступил с инициативой обсудить увеличение срока обучения в школе с 11 до 12 лет. Он считает, что современная программа перегружена новыми дисциплинами и большим объемом информации, который сложно освоить за текущий период.