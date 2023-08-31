В российских школах предложили поставить точки для раздельного сбора мусора

При этом в некоторых школах уже установлены подобные фандоматы, опыт, уточняется в письме, есть в Москве и Московской области.

Программа действует три года и на сегодняшний день устройства компании работают в 245 российских школах, за это время собрали около 10 миллионов бутылок и банок из алюминия (учитывая еще и аппараты, работающие в других общественных местах), рассказал гендиректор компании "РТ-Инвест" Андрей Шипелов.