В российских школах предложили поставить точки для раздельного сбора мусора

В российских школах предложили поставить точки для раздельного сбора мусораУченики смогут получить бонусы при сдаче тар
Российский экологический оператор (РЭО) выступил с инициативой устанавливать в школах фандоматы для раздельного сбора тары. По словам пресс-службы российского экологического оператора, компания направила письмо с предложением на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
Также в письме указано, что ученики будут получать скидки, бонусы или баллы за сдачу банок и бутылок, по желанию ученика бонусы могут пойти на благотворительность, написал глава РЭО, Денис Буцаев.
Фандомат — это ... инструмент для экологического просвещения, который может способствовать формированию экологически ответственного поведения со школьной скамьи
При этом в некоторых школах уже установлены подобные фандоматы, опыт, уточняется в письме, есть в Москве и Московской области.
Программа действует три года и на сегодняшний день устройства компании работают в 245 российских школах, за это время собрали около 10 миллионов бутылок и банок из алюминия (учитывая еще и аппараты, работающие в других общественных местах), рассказал гендиректор компании "РТ-Инвест" Андрей Шипелов.