В российских школах расширят курс по искусственному интеллекту

Опубликовано 22 мая 2026, 16:151 мин.
В российских школах расширят курс по искусственному интеллектуУчеников научат составлять промпты и проверять ответы
С 2027 года темы искусственного интеллекта (ИИ) серьезно расширят в школьном курсе информатики. Об этом сообщил эксперт Минпросвещения Максим Костенко. На базовом уровне ученики узнают, как работают машинное обучение и нейросети. Им расскажут о больших языковых моделях, например чат-ботах, а также об ошибках и «галлюцинациях» ИИ. Школьников научат составлять запросы и проверять ответы генеративных сетей.
На углубленном уровне добавятся экспертные системы, обработка текста, методы линейной регрессии, k-средних, градиентный спуск и сверточные сети. Больше внимания уделят практике и программированию. Также обсудят вопросы информационной безопасности и этической ответственности: защиту личных данных и критическое отношение к результатам работы ИИ.
Костенко подчеркнул, что ключевой фигурой в обучении остается учитель. Технологии и ИИ выступают только помощниками, снижая рутинную нагрузку.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
