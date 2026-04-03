В российских школах внедрят модули по беспилотным технологиям

Методические материалы предназначены для учеников 8−9 классов по предмету «Труд», модуль «Робототехника». Курс рассчитан на 12 академических часов для восьмого класса и 6 часов для девятого. В программу вошли история беспилотной авиации, устройство систем и базовые принципы управления дронами.

Как отметили в пресс-службе «Геоскане», педагогам нужен понятный инструмент, соответствующий федеральной программе. Партнерство с технологическими компаниями дает возможность школе быстрее внедрять актуальное содержание без длительной подготовки учителей. Благодаря этому у школьников будут развиваться нужные инженерные навыки.