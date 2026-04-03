В российских школах внедрят модули по беспилотным технологиям

Опубликовано 03 апреля 2026, 20:02
В российских школах внедрят модули по беспилотным технологиямКурс по робототехнике даст готовые поурочные решения
Компания «Геоскан» и АНО «Национальный методический совет по технологическому образованию» заключили соглашение о внедрении модулей по беспилотным технологиям в школьную программу. Учителя получат не просто оборудование, а готовые поурочные решения.
Методические материалы предназначены для учеников 8−9 классов по предмету «Труд», модуль «Робототехника». Курс рассчитан на 12 академических часов для восьмого класса и 6 часов для девятого. В программу вошли история беспилотной авиации, устройство систем и базовые принципы управления дронами.
Как отметили в пресс-службе «Геоскане», педагогам нужен понятный инструмент, соответствующий федеральной программе. Партнерство с технологическими компаниями дает возможность школе быстрее внедрять актуальное содержание без длительной подготовки учителей. Благодаря этому у школьников будут развиваться нужные инженерные навыки.