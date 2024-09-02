В российских вузах расширили инженерные программы в новом учебном году

Московский политехнический университет добавил специальность «Мехатроника и робототехника» как в бакалавриате, так и в магистратуре, чтобы ответить на растущий спрос на специалистов в области автоматизации и робототехники.

Казанский государственный аграрный университет внедрил три новых технических направления: прикладная информатика, биотехнология и бизнес-информатика, соответствующие современным требованиям агропромышленного комплекса и смежных областей.

Выбор новых специальностей отражает тенденции на рынке труда и потребности в высококвалифицированных кадрах, отметил первый проректор Российского государственного социального университета Джомарт Алиев.