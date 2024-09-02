В российских вузах расширили инженерные программы в новом учебном году

Опубликовано 02 сентября 2024, 13:061 мин.
В российских вузах расширили инженерные программы в новом учебном годуНовые специальности в биоинженерии, мехатронике и агробиотехнологиях
В новом учебном году российские университеты значительно расширят выбор инженерных направлений. В Российском университете дружбы народов (РУДН) открыты новые программы по биоинженерии и биоинформатике, а также новые курсы в области генной и тканевой инженерии, управления данными и искусственного интеллекта.
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Московский политехнический университет добавил специальность «Мехатроника и робототехника» как в бакалавриате, так и в магистратуре, чтобы ответить на растущий спрос на специалистов в области автоматизации и робототехники.
Казанский государственный аграрный университет внедрил три новых технических направления: прикладная информатика, биотехнология и бизнес-информатика, соответствующие современным требованиям агропромышленного комплекса и смежных областей.
Выбор новых специальностей отражает тенденции на рынке труда и потребности в высококвалифицированных кадрах, отметил первый проректор Российского государственного социального университета Джомарт Алиев.