В российской обсерватории заменили иностранные приборы на отечественные

В российской обсерватории заменили иностранные приборы на отечественныеПроблема импортозамещения решена
Директор Института астрономии Российской академии наук (ИНАСАН) Михаил Сачков во время конференции "Ультрафиолетовая Вселенная - 2023" рассказал, что ученые ИНАСАН заменили английско-испанские приборы в космической обсерватории "Спектр-УФ" на отечественные, пишет ТАСС.
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В научной аппаратуре у нас острой проблемой были приемники излучения. С приемниками излучения мы решили вопрос, заместив предполагавшиеся ранее английско-испанские детекторы в блоке камер поля на российские.
По словам Михаила Сачкова , вопросы технологических и организационных трудностей отсутствуют, и проблема импортозамещения и импортонезависимости успешно решена. Институт планирует завершить работу над комплексом научной аппаратуры "Спектра-УФ" к 2028-2029 годам при условии ритмичного финансирования.
Космическая обсерватория «Спектр-УФ», который будет использоваться для астрофизических исследований в ультрафиолетовом и видимом диапазонах