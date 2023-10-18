В российской обсерватории заменили иностранные приборы на отечественные

По словам Михаила Сачкова , вопросы технологических и организационных трудностей отсутствуют, и проблема импортозамещения и импортонезависимости успешно решена. Институт планирует завершить работу над комплексом научной аппаратуры "Спектра-УФ" к 2028-2029 годам при условии ритмичного финансирования.

Космическая обсерватория «Спектр-УФ», который будет использоваться для астрофизических исследований в ультрафиолетовом и видимом диапазонах