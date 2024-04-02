В российской ролевой игре «Смута» будет 12 вариантов финала

Андрей Белов отметил, что выбор игрока во второстепенных квестах не повлияет на основной сюжет. Также, игра будет эксклюзивом цифрового магазина VK Play и не будет доступна на игровых консолях Xbox и PlayStation. Продюсер объяснил это стратегическим решением, связанным с риском политически мотивированных действий платформ.

Кроме того, разработчики пока не планируют выпускать игру на других языках. Они подчеркнули, что «Смута» останется доступной только на русском языке.