В российской ролевой игре «Смута» будет 12 вариантов финала

Опубликовано 02 апреля 2024, 15:16
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В российской ролевой игре «Смута» будет 12 вариантов финалаОни станут результатом действий игрока
Новая российская ролевая игра «Смута» предложит игрокам 12 различных финалов. Продюсер проекта, Андрей Белов, подчеркнул, что это не означает ветвление сюжета, а скорее результаты действий игрока будут определять итоговый эпилог.
© Cyberia Nova
Андрей Белов отметил, что выбор игрока во второстепенных квестах не повлияет на основной сюжет. Также, игра будет эксклюзивом цифрового магазина VK Play и не будет доступна на игровых консолях Xbox и PlayStation. Продюсер объяснил это стратегическим решением, связанным с риском политически мотивированных действий платформ.
Кроме того, разработчики пока не планируют выпускать игру на других языках. Они подчеркнули, что «Смута» останется доступной только на русском языке.