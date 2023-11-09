В российском городе появились аппараты для обогрева рук

21:45, 09 ноября 2023
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В российском городе появились аппараты для обогрева рукЕще планируется установить 79 теплых остановок
Аппараты для обогрева рук уже дарят тепло жителям Губкинска, Ямало-Ненецкого автономного округа. Новость о внедрении этой инновации была объявлена главой города, Андреем Бандурко, в его Telegram-канале, сообщает радио Sputnik.
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«На севере − это лучшее решение для наших горожан», – подчеркнул мэр. Согреть руки можно будет на Никольском сквере и на площади у Олимпа, как сообщает ИА "Север Пресс".
До конца года на Ямале планируется установить 79 теплых остановок, чтобы обеспечить комфорт и безопасность для всех, кто живет и работает в этом замечательном крае.
Ранее мы писали, что доктор Александр Годич, консультант-дерматолог клиники Stratum предупредил о проблеме со здоровьем, которая возникает из-за грелок.