В российском городе появились аппараты для обогрева рук

«На севере − это лучшее решение для наших горожан», – подчеркнул мэр. Согреть руки можно будет на Никольском сквере и на площади у Олимпа, как сообщает ИА "Север Пресс".

До конца года на Ямале планируется установить 79 теплых остановок, чтобы обеспечить комфорт и безопасность для всех, кто живет и работает в этом замечательном крае.

Ранее мы писали, что доктор Александр Годич, консультант-дерматолог клиники Stratum предупредил о проблеме со здоровьем, которая возникает из-за грелок.