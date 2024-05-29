В российском институте нейросеть сымитировала работу мозга

Исследователи меняли синаптическую пластичность на мемристивную и обнаружили, что это не влияет на динамику модели, позволяя воспроизводить эффекты экспериментов на мозге, такие как проверка памяти и отклик нейронов.

По словам участника проекта Сергея Стасенко, этот результат позволит расширить функциональные характеристики нейронных сетей и их энергоэффективность при использовании в нейроморфных чипах.

Дальнейшее применение этих результатов может быть связано с созданием архитектуры реальной нейронной сети, способной воспроизводить биологические функции, такие как память.