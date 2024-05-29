В российском институте нейросеть сымитировала работу мозга

Опубликовано 29 мая 2024, 15:00
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В российском институте нейросеть сымитировала работу мозгаБыли использованы мемристоры
Ученые из МФТИ, Университета Лобачевского и Южного федерального университета интегрировали математическую модель мемристора в биофизическую модель нейросети. Мемристоры имитируют передачу тормозных сигналов между нервными клетками, необходимых для баланса возбуждения и торможения в мозге.
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Исследователи меняли синаптическую пластичность на мемристивную и обнаружили, что это не влияет на динамику модели, позволяя воспроизводить эффекты экспериментов на мозге, такие как проверка памяти и отклик нейронов.
По словам участника проекта Сергея Стасенко, этот результат позволит расширить функциональные характеристики нейронных сетей и их энергоэффективность при использовании в нейроморфных чипах.
Дальнейшее применение этих результатов может быть связано с созданием архитектуры реальной нейронной сети, способной воспроизводить биологические функции, такие как память.