В России
Опубликовано 24 июля 2026, 23:13
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В российском ретейле вырос спрос на специалистов по нейросетям

Компании активнее ищут сотрудников с ИИ-навыками
За последний год российские компании розничной торговли стали в 2,2 раза чаще искать специалистов, умеющих работать с искусственным интеллектом (ИИ). Рост спроса составил 120%, говорится в исследовании hh.ru и Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли, пишет ТАСС.
В российском ретейле вырос спрос на специалистов по нейросетям

© Ferra.ru

В июле в ретейле было размещено более 1 300 вакансий, связанных с навыками работы с ИИ, что составило 6,1% от общего числа таких предложений на рынке. По этому показателю отрасль заняла четвертое место после маркетинга и рекламы, ИТ, а также культуры и массмедиа.

Всего в первом полугодии 2026 года розничные компании опубликовали на hh.ru более 478 тыс. вакансий. Большая часть предложений по-прежнему приходится на продавцов и кассиров, их доля составила 65%. При этом выросла потребность в администраторах магазинов с 8% до 11% и мерчандайзерах с 7% до 9%.

В отрасли также ожидается рост спроса на менеджеров ИИ-продуктов, специалистов по качеству данных, промпт-инженеров, администраторов касс самообслуживания и сотрудников складов, работающих с роботизированными системами.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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