В российском ретейле вырос спрос на специалистов по нейросетям

В июле в ретейле было размещено более 1 300 вакансий, связанных с навыками работы с ИИ, что составило 6,1% от общего числа таких предложений на рынке. По этому показателю отрасль заняла четвертое место после маркетинга и рекламы, ИТ, а также культуры и массмедиа.

Всего в первом полугодии 2026 года розничные компании опубликовали на hh.ru более 478 тыс. вакансий. Большая часть предложений по-прежнему приходится на продавцов и кассиров, их доля составила 65%. При этом выросла потребность в администраторах магазинов с 8% до 11% и мерчандайзерах с 7% до 9%.

В отрасли также ожидается рост спроса на менеджеров ИИ-продуктов, специалистов по качеству данных, промпт-инженеров, администраторов касс самообслуживания и сотрудников складов, работающих с роботизированными системами.