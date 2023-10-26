В российском вузе открылась лаборатория по выявлению и отражению кибератак

Этот образовательный ресурс предоставит студентам возможность отработать навыки по выявлению и борьбе с хакерскими атаками.

Киберполигон представляет собой программно-аппаратный комплекс, способствующий отработке практических навыков в сфере кибербезопасности. Студенты смогут создавать цифровые дубли информационных инфраструктур организаций, а также учиться защищать их от потенциальных угроз, отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что лаборатория обеспечит студентов знаниями по обеспечению безопасности веб-приложений, администрированию компьютерных сетей и другим вопросам информационной безопасности. Кроме того, в ближайшем будущем планируется проведение киберучений, которые помогут студентам оценить свои навыки и знания в отражении кибератак.