В российском вузе открылась лаборатория по выявлению и отражению кибератак

В российском вузе открылась лаборатория по выявлению и отражению кибератакСтуденты смогут отработать навыки по выявлению и борьбе с хакерскими атаками
В пресс-службе Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") рассказали, что в вузе открылась новая лаборатория безопасности компьютерных сетей с киберполигоном, пишет ТАСС.
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Этот образовательный ресурс предоставит студентам возможность отработать навыки по выявлению и борьбе с хакерскими атаками.
Киберполигон представляет собой программно-аппаратный комплекс, способствующий отработке практических навыков в сфере кибербезопасности. Студенты смогут создавать цифровые дубли информационных инфраструктур организаций, а также учиться защищать их от потенциальных угроз, отметили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что лаборатория обеспечит студентов знаниями по обеспечению безопасности веб-приложений, администрированию компьютерных сетей и другим вопросам информационной безопасности. Кроме того, в ближайшем будущем планируется проведение киберучений, которые помогут студентам оценить свои навыки и знания в отражении кибератак.