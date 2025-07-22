В Российском вузе открылась первая в стране магистратура по цифровой агрономии

Программа разработана в ответ на запросы сельского хозяйства, где всё активнее используют беспилотники, умные датчики, искусственный интеллект и другие технологические решения. Государство поддерживает это направление — в 2024 году на цифровизацию АПК выделено 3 миллиарда рублей.

В течение двух лет обучения студенты научатся дистанционно контролировать состояние полей, управлять микроклиматом теплиц и прогнозировать урожайность с помощью цифровых инструментов. Партнёром программы выступил Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН.

Как отмечают в вузе, точное земледелие требует специалистов, способных работать с новыми технологиями. Выпускники смогут трудоустроиться в крупные агрохолдинги или профильные государственные структуры.