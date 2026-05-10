В Россию создали сборную плиту для арктических дорог и аэродромов

Разработка предназначена для эксплуатации на высокольдистых грунтах, где обычные бетонные плиты быстро разрушаются из-за перепадов температуры, динамических нагрузок и воздействия агрессивной среды. Новая плита состоит из бетонного армированного слоя и полимеркомпозитных элементов, соединенных анкерами.

Масса конструкции снижена на 25−30%. Это уменьшает нагрузку на грунт и позволяет использовать технику меньшей грузоподъемности. Также повышены трещиностойкость и устойчивость к коррозии, а объем ремонтных работ может сократиться, отметили в пресс-службе.