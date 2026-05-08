В Ростехе будут выпускать 36 самолетов МС-21 в год

Опубликовано 08 мая 2026, 08:31
В Ростехе будут выпускать 36 самолетов МС-21 в годК 2030 году
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с с президентом России Владимиром Путиным сообщил о планах по выпуску пассажирских самолетов. К 2030 году предприятие рассчитывает производить 36 машин МС-21, 20 самолетов SJ-100 и 12 бортов Ил-114 ежегодно.
Программа по SJ-100 находится на финальной стадии испытаний: выполнено около 80% полетов. Получение сертификата ожидается до конца текущего года, а серийный выпуск SJ-100 планируют начать в следующем году.
Что касается МС-21, то завершена примерно треть сертификационных полетов. В «Ростехе» рассчитывают закончить их в первом квартале 2027 года, после чего приступят к серийному производству. Параллельно корпорация занимается и пассажирским транспортом, включая выпуск автомобилей, отметил Чемезов.