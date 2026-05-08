В Ростехе будут выпускать 36 самолетов МС-21 в год

Программа по SJ-100 находится на финальной стадии испытаний: выполнено около 80% полетов. Получение сертификата ожидается до конца текущего года, а серийный выпуск SJ-100 планируют начать в следующем году.

Что касается МС-21, то завершена примерно треть сертификационных полетов. В «Ростехе» рассчитывают закончить их в первом квартале 2027 года, после чего приступят к серийному производству. Параллельно корпорация занимается и пассажирским транспортом, включая выпуск автомобилей, отметил Чемезов.