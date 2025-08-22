В «Ростехе» заявили о возможности создания сверхзвукового лайнера

Особенности конструкции сверхзвуковых самолетов, включая специализированные двигатели, делают их эксплуатацию крайне дорогой. Это подтверждает опыт британско-французского лайнера «Конкорд», который летал более двадцати пяти лет. Высокие затраты привели к тому, что билеты на него стали доступны только состоятельным пассажирам.

В настоящее время гарантированного рыночного спроса на самолеты такого класса не наблюдается. Однако Чемезов не исключил, что развитие технологий может изменить эту ситуацию в будущем. По его словам, перспективные исследования в области сверхзвуковых пассажирских перевозок продолжаются.