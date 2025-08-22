В «Ростехе» заявили о возможности создания сверхзвукового лайнера

Опубликовано 22 августа 2025, 19:511 мин.
В «Ростехе» заявили о возможности создания сверхзвукового лайнераРеализация проекта пока нецелесообразна из-за высокой стоимости
Россия имеет необходимые компетенции для разработки сверхзвукового пассажирского самолета. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. При этом он отметил, что главным препятствием для реализации такого проекта является экономическая составляющая.
Особенности конструкции сверхзвуковых самолетов, включая специализированные двигатели, делают их эксплуатацию крайне дорогой. Это подтверждает опыт британско-французского лайнера «Конкорд», который летал более двадцати пяти лет. Высокие затраты привели к тому, что билеты на него стали доступны только состоятельным пассажирам.
В настоящее время гарантированного рыночного спроса на самолеты такого класса не наблюдается. Однако Чемезов не исключил, что развитие технологий может изменить эту ситуацию в будущем. По его словам, перспективные исследования в области сверхзвуковых пассажирских перевозок продолжаются.