В «Ростелекоме» предложили построить электростанцию для дата-центров ИИ

Он отметил, что современные серверы, используемые для ИИ-задач, потребляют гораздо больше энергии по сравнению с обычными. Например, стандартная стойка в центре обработки данных требует около 5 киловатт, тогда как стойка с видеокартами — до 50 киловатт. При масштабировании таких решений к 2030 году только один ЦОД на тысячу стоек может потребовать колоссальные мощности.

Осеевский считает, что, несмотря на конкуренцию, компании вроде «Яндекса», «ВКонтакте», банков и телеком-операторов могли бы объединиться, чтобы сформировать совместный заказ на электростанцию мощностью, например, 250 мегаватт. Такое объединение позволит не только снизить расходы, но и упростить строительство и эксплуатацию.