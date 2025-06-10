В России
Опубликовано 10 июня 2025, 15:46
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В Ростове открылся центр ядерных исследований

ЮФУ станет частью глобальных научных проектов
В Ростове-на-Дону на базе Южного федерального университета начал работу информационный центр Объединенного института ядерных исследований. Эта площадка объединит профориентационные инициативы, подготовку научных кадров и участие в международных разработках.
В Ростове открылся центр ядерных исследований

© Ferra.ru

Центр открылся при поддержке правительства Ростовской области на физическом факультете ЮФУ. Он станет местом, где школьники смогут ближе познакомиться с науками, такими как физика, химия, биология и информационные технологии, а студенты — подключиться к международным исследовательским проектам уровня «мегасайенс».

Создание центра направлено на развитие сотрудничества в сфере фундаментальных и прикладных наук, а также на подготовку квалифицированных специалистов. Это также вклад в популяризацию инженерного и естественнонаучного образования среди молодежи.

Ростов-на-Дону стал седьмым российским городом, где появился подобный центр. Ранее такие площадки уже были открыты в других странах — среди них Египет, Болгария, Армения, Казахстан, Тунис и ЮАР.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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