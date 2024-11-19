В Ростовской области начали выпуск новых тяговых двигателей для поездов

Опубликовано 19 ноября 2024, 14:551 мин.
В Ростовской области начали выпуск новых тяговых двигателей для поездовПроизводство запущено в Новочеркасске при поддержке ФРП
В Новочеркасске Ростовской области компания «ТМХ-электротех», входящая в «ТМХ энергетические решения», начала выпуск асинхронных тяговых электродвигателей четырех новых типов. Эти двигатели применяются в электропоездах, локомотивах и вагонах метро. До этого подобные изделия в России не производились, сообщили в пресс-службе Фонда развития промышленности (ФРП).
© Ferra.ru
Общие инвестиции в проект составили 6,7 миллиарда рублей, из которых 5,2 миллиарда предоставлены ФРП в виде льготных займов. На эти средства компания реконструировала цеха и закупила 49 единиц нового оборудования. После запуска всего оборудования предприятие планирует увеличить производство тяговых двигателей для локомотивов на 35% — до 5,7 тысячи единиц в год, а также выпускать до 2,7 тысячи двигателей для вагонов метро и электропоездов ежегодно.
Проект не только увеличивает объемы производства, но и создает 481 рабочее место. По словам генерального директора «ТМХ-электротех» Аделя Мустафина, запуск этого производства способствует технологическому суверенитету России в сфере железнодорожного транспорта.