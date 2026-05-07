В Ростовской области расширят доступ к проводному интернету

07 мая 2026
В Ростовской области расширят доступ к проводному интернетуСети построят более чем в 50 населенных пунктах
В 2026 году распределительные сети для подключения проводного интернета появятся более чем в 50 населенных пунктах Ростовской области. Об этом сообщил министр цифрового развития региона Алексей Копытов в рамках пресс-конференции в пресс-центре «ТАСС-Юг». Также планируется строительство магистральной инфраструктуры минимум для 30 населенных пунктов.
По данным властей, в 2025 году проводной интернет уже подключили в 45 населенных пунктах, а распределительные сети построили в 108. Благодаря этому уровень доступности интернета в регионе достиг 92%.
Дополнительно в области продолжают развивать мобильную связь. За прошлый год операторы установили 400 новых базовых станций и модернизировали еще 386. С 2021 года по проекту «Устранение цифрового неравенства» сотовая связь появилась в 288 населенных пунктах, включая 67 за 2025 год, отметил Копытов.
Покрытие трасс М-4 «Дон» и Р-260 связью достигло 99%.