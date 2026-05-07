В Ростовской области расширят доступ к проводному интернету

По данным властей, в 2025 году проводной интернет уже подключили в 45 населенных пунктах, а распределительные сети построили в 108. Благодаря этому уровень доступности интернета в регионе достиг 92%.

Дополнительно в области продолжают развивать мобильную связь. За прошлый год операторы установили 400 новых базовых станций и модернизировали еще 386. С 2021 года по проекту «Устранение цифрового неравенства» сотовая связь появилась в 288 населенных пунктах, включая 67 за 2025 год, отметил Копытов.

Покрытие трасс М-4 «Дон» и Р-260 связью достигло 99%.