В Ростовской области разделили мобильную связь и интернет

Как пояснил и.о. министра цифрового развития региона Алексей Алехин, ранее голосовые вызовы передавались через интернет-каналы. Отключение мобильного интернета приводило к сбоям в телефонной связи. Теперь операторы перенастроили свои сети, обеспечив независимую работу двух сервисов.

Такие меры стали необходимы из-за участившихся атак БПЛА ВСУ, которые используют базовые станции сотовой связи для наведения на цели. Временное отключение интернета помогает снизить эту угрозу, сохраняя при этом возможность телефонных звонков.

Дополнительно в регионе развернули около 1 тысячи точек коллективного доступа к Wi-Fi. Это позволяет жителям выходить в интернет в специально оборудованных местах, когда мобильный интернет отключен.