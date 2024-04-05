В Ростовской области запустят производство курьерских беспилотников

Опубликовано 05 апреля 2024, 21:40
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В Ростовской области запустят производство курьерских беспилотниковВедется разработка
Ростовское предприятие «Первое ОКБ» собирается запустить в регионе производство беспилотных летательных аппаратов для доставки грузов. По словам заместителя губернатора области Игоря Сорокин, компания в настоящее время работает над проектом курьерского беспилотника с грузоподъемностью до 200 кг и дальностью полета до 1 тыс. км.
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«Первое ОКБ» специализируется на производстве авиационных двигателей, летательных аппаратов и сверхлегких самолетов. Они уже выпустили более 250 легких самолетов и имеют возможность увеличить объем производства до 24 аппаратов в год.
Руководитель компании Алексей Фитингоф отмечает, что новое направление в производстве беспилотных курьеров будет расширением и диверсификацией их производственных возможностей. Этот шаг может значительно повлиять на сектор доставки и логистики, предоставляя новые возможности для эффективной и быстрой доставки грузов в различные регионы.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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