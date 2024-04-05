В Ростовской области запустят производство курьерских беспилотников

«Первое ОКБ» специализируется на производстве авиационных двигателей, летательных аппаратов и сверхлегких самолетов. Они уже выпустили более 250 легких самолетов и имеют возможность увеличить объем производства до 24 аппаратов в год.

Руководитель компании Алексей Фитингоф отмечает, что новое направление в производстве беспилотных курьеров будет расширением и диверсификацией их производственных возможностей. Этот шаг может значительно повлиять на сектор доставки и логистики, предоставляя новые возможности для эффективной и быстрой доставки грузов в различные регионы.