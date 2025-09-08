В России
Опубликовано 08 сентября 2025, 21:29
1 мин.

В РТУ МИРЭА проведут исследование влияния многоязычия на успеваемость студентов

Ученые изучат, как знание языков влияет на эффективность обучения
В пресс-службе РТУ МИРЭА сообщили, что вуз запустит масштабное исследование влияния многоязычия на образовательный процесс. Ученые намерены изучить, как использование разных языков влияет на когнитивные способности студентов и их академические результаты.
Исследование проводится в контексте современного университета как модели многонационального общества. В проекте примут участие студенты из стран СНГ и дальнего зарубежья, а также преподаватели, владеющие несколькими языками. Методология включает анкетирование и глубинные интервью.

Основная гипотеза исследования заключается в том, что языковое разнообразие может значительно усилить когнитивные процессы и открыть новые образовательные возможности. Ученые намерены доказать, что многоязычие способно стать катализатором академического прогресса.

Результаты исследования планируется использовать для разработки практических рекомендаций по созданию инклюзивной языковой среды в вузах. Это позволит оптимизировать образовательные программы и методики преподавания с учетом языкового разнообразия.