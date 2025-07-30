В РТУ МИРЭА разработали цифровую карту велодорожек для Новой Москвы

Как сообщили в университете, подобных решений пока не существует — открытые базы данных обычно фиксируют только построенные объекты. Автор проекта студент Семён Семёнов провёл полевые исследования, изучив транспортные потоки и выявив недостатки текущей инфраструктуры. На основе этих данных была разработана концепция, учитывающая безопасность и удобство передвижения.

По словам заведующего кафедрой геоинформационных систем Алексея Двилянского, эта карта может стать основой для развития транспортной сети района.