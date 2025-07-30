В РТУ МИРЭА разработали цифровую карту велодорожек для Новой Москвы

Опубликовано 30 июля 2025, 11:471 мин.
В РТУ МИРЭА разработали цифровую карту велодорожек для Новой МосквыПроект поможет развивать велотранспорт в Коммунарке
В пресс-службе РТУ МИРЭА сообщили, что специалисты вуза создали цифровую базу данных велосипедных маршрутов для района Коммунарка в Новой Москве. Уникальность проекта в том, что карта включает не только существующие, но и планируемые велодорожки, что поможет развивать велоинфраструктуру в этом быстрорастущем районе.
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Как сообщили в университете, подобных решений пока не существует — открытые базы данных обычно фиксируют только построенные объекты. Автор проекта студент Семён Семёнов провёл полевые исследования, изучив транспортные потоки и выявив недостатки текущей инфраструктуры. На основе этих данных была разработана концепция, учитывающая безопасность и удобство передвижения.
По словам заведующего кафедрой геоинформационных систем Алексея Двилянского, эта карта может стать основой для развития транспортной сети района.