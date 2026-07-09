В РТУ МИРЭА разработали манипулятор для беспилотников и роботов

Манипулятор способен брать пробы грунта, открывать двери, захватывать грузы, а также работать со сменными насадками. Они позволяют выполнять дистанционное нанесение аэрозолей и использовать пульверизаторы на труднодоступных объектах и поверхностях.

Авторы уже создали прототип и разработали алгоритмы управления, обеспечивающие точность и предсказуемость движений. По данным разработчиков, конструкция позволяет манипулятору перемещаться практически в любую точку полусферы перед собой. Проект получил поддержку в рамках гранта акселерационной программы РТУ МИРЭА.