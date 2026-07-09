В России
Опубликовано 09 июля 2026, 23:12
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В РТУ МИРЭА разработали манипулятор для беспилотников и роботов

Прототип получил сменные насадки для разных задач
В пресс-службе Института информационных технологий РТУ МИРЭА сообщили, что молодые инженеры вуза представили прототип универсального манипулятора для беспилотников, наземных и подводных роботов. Разработка выполнена на основе тросово-звенной конструкции и предназначена для выполнения различных операций без значительного увеличения массы аппарата.
В РТУ МИРЭА разработали манипулятор для беспилотников и роботов

© Ferra.ru

Манипулятор способен брать пробы грунта, открывать двери, захватывать грузы, а также работать со сменными насадками. Они позволяют выполнять дистанционное нанесение аэрозолей и использовать пульверизаторы на труднодоступных объектах и поверхностях.

Авторы уже создали прототип и разработали алгоритмы управления, обеспечивающие точность и предсказуемость движений. По данным разработчиков, конструкция позволяет манипулятору перемещаться практически в любую точку полусферы перед собой. Проект получил поддержку в рамках гранта акселерационной программы РТУ МИРЭА.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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