В РУДН будут обучать гуманитариев в сфере ИИ

В РУДН будут обучать гуманитариев в сфере ИИНа программе бакалавриата
В Российском университете дружбы народов (РУДН) готовятся к запуску новой бакалаврской программы, направленной на объединение технических и гуманитарных сфер в области искусственного интеллекта (ИИ). Директор Института русского языка РУДН, Анжела Должикова, объявила о старте программы "Кибертехнологии и анализ данных в гуманитарной сфере" на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", пишет РИА Новости.
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Выпускники этой программы смогут взаимодействовать и сочетать технические знания с гуманитарной областью, работая в разработке и развитии искусственного интеллекта.
Должикова подчеркнула, что искусственный интеллект уже проникает во все сферы жизни и обучение в этой области становится актуальным не только для специалистов IT-сферы, но и для педагогов, философов и юристов.
Эксперт отметила, что в РУДН уже два года готовят филологов для сферы экономики по программе "Прикладная цифровая филология". Она также выделила разницу между программами, отметив, что новая программа сосредоточена на обучении технарей работе с обществом, в то время как цифровая филология нацелена на адаптацию гуманитариев к цифровому пространству.