В РУДН будут обучать гуманитариев в сфере ИИ

Выпускники этой программы смогут взаимодействовать и сочетать технические знания с гуманитарной областью, работая в разработке и развитии искусственного интеллекта.

Должикова подчеркнула, что искусственный интеллект уже проникает во все сферы жизни и обучение в этой области становится актуальным не только для специалистов IT-сферы, но и для педагогов, философов и юристов.

Эксперт отметила, что в РУДН уже два года готовят филологов для сферы экономики по программе "Прикладная цифровая филология". Она также выделила разницу между программами, отметив, что новая программа сосредоточена на обучении технарей работе с обществом, в то время как цифровая филология нацелена на адаптацию гуманитариев к цифровому пространству.