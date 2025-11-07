В РУДН создали ИИ-тренажер для изучения русского языка

Опубликовано 07 ноября 2025, 17:141 мин.
В РУДН создали ИИ-тренажер для изучения русского языкаОн поможет иностранцам с произношением
В Лаборатории искусственного интеллекта (ИИ) РУДН создали ИИ-модель, предназначенную для обучения русскому языку иностранных студентов. Система анализирует речь пользователя и формирует индивидуальную программу тренировок. Она помогает вырабатывать правильное произношение отдельных звуков, слогов и слов, а также предлагает имитацию диалогов для практики.
Пилотная версия тренажера была запущена в 2024 году на Цифровом подготовительном факультете. За год ею воспользовались более 7 тысяч человек. По итогам тестирования разработчики отметили, что пользователи быстрее осваивают фонетику.
Система позволяет заниматься в любое время без участия преподавателя. ИИ сравнивает произношение студента с эталонным и оценивает результат, выполняя роль виртуального наставника.
Разработчики планируют расширить применение модели. В дальнейшем ее можно использовать в других вузах и учреждениях, где ведется обучение русскому как иностранному.