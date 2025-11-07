В РУДН создали ИИ-тренажер для изучения русского языка

Пилотная версия тренажера была запущена в 2024 году на Цифровом подготовительном факультете. За год ею воспользовались более 7 тысяч человек. По итогам тестирования разработчики отметили, что пользователи быстрее осваивают фонетику.

Система позволяет заниматься в любое время без участия преподавателя. ИИ сравнивает произношение студента с эталонным и оценивает результат, выполняя роль виртуального наставника.

Разработчики планируют расширить применение модели. В дальнейшем ее можно использовать в других вузах и учреждениях, где ведется обучение русскому как иностранному.