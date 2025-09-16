В RuStore появилось приложение для поиска потерявшихся животных

Решение работает в связке с физической Bluetooth-меткой Kaspersky Tag, которую нужно приобретать отдельно. Метка крепится на ошейник питомца, а приложение позволяет отслеживать его местоположение на интерактивной карте, определять расстояние по силе сигнала и подавать звуковой сигнал.

Важной функцией является режим «Команда Героев». Если питомец потеряется за пределами зоны действия Bluetooth, владелец может активировать SOS-режим. При этом профиль животного становится виден другим пользователям приложения, которые получают уведомления, если заметят потерявшегося питомца поблизости.

В профиле питомца можно указать его фотографии и контактные данные владельца, что упрощает процесс возвращения животного домой. Приложение доступно для Android-устройств через магазин RuStore.