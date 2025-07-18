В Салехарде запустят программу раннего выявления болезней

Для реализации проекта закупят более 100 единиц современного оборудования, включая аппараты для нагрузочных тестов с ЭКГ-контролем, рефрактометры и офтальмологические тонометры. Также обновят зону ожидания и рабочие места врачей, чтобы сделать процесс обследования более комфортным для пациентов и медиков.

Сейчас жителям Ямала приходится посещать несколько отделений больницы для прохождения медосмотров, при этом некоторые процедуры дублируются. Новая система объединит все необходимые обследования, включая скрининги на сердечно-сосудистые, онкологические заболевания и диабет.

После тестирования в Салехарде проект планируют расширить на другие медицинские учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа.