В Салехарде запустят программу раннего выявления болезней

Опубликовано 18 июля 2025, 18:451 мин.
В Салехарде запустят программу раннего выявления болезнейПилотный проект начнёт работать в 2026 году
В 2026 году в Салехардской окружной больнице стартует новый проект по ранней диагностике заболеваний. Инициатива позволит пациентам за один визит пройти комплексное обследование у разных специалистов и сдать необходимые анализы.
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Для реализации проекта закупят более 100 единиц современного оборудования, включая аппараты для нагрузочных тестов с ЭКГ-контролем, рефрактометры и офтальмологические тонометры. Также обновят зону ожидания и рабочие места врачей, чтобы сделать процесс обследования более комфортным для пациентов и медиков.
Сейчас жителям Ямала приходится посещать несколько отделений больницы для прохождения медосмотров, при этом некоторые процедуры дублируются. Новая система объединит все необходимые обследования, включая скрининги на сердечно-сосудистые, онкологические заболевания и диабет.
После тестирования в Салехарде проект планируют расширить на другие медицинские учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа.