В Самаре и Тольятти запустили ИИ-фиксацию нарушений благоустройства

Система отслеживает парковку на газонах и перед контейнерными площадками. Также в список нарушений попали сосульки на зданиях, загрязнение территории автомобилями и ненадлежащее содержание прилегающих участков. Комплексы фиксируют нарушения и передают данные в систему «Электронное ЖКХ». Оттуда запросы автоматически уходят в МВД и Росреестр.

После этого ГЖИ может вынести постановление о наказании в упрощенном порядке. Составление протокола не требуется. По словам губернатора, использование ИИ исключает предвзятость и ошибки, связанные с человеческим фактором.