В Самаре и Тольятти запустили ИИ-фиксацию нарушений благоустройства

25 апреля 2026
В Самаре и Тольятти запустили ИИ-фиксацию нарушений благоустройстваСпециальные автомобили отслеживают парковку на газонах, сосульки и грязь
В Самарской области запустили пилотный проект по фиксации нарушений благоустройства через искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Первые машины с комплексами автоматической фиксации уже выехали на улицы Самары и Тольятти.
Система отслеживает парковку на газонах и перед контейнерными площадками. Также в список нарушений попали сосульки на зданиях, загрязнение территории автомобилями и ненадлежащее содержание прилегающих участков. Комплексы фиксируют нарушения и передают данные в систему «Электронное ЖКХ». Оттуда запросы автоматически уходят в МВД и Росреестр.
После этого ГЖИ может вынести постановление о наказании в упрощенном порядке. Составление протокола не требуется. По словам губернатора, использование ИИ исключает предвзятость и ошибки, связанные с человеческим фактором.