В Самаре импортозаместили реагенты для лабораторий

Руководитель лаборатории новых материалов НОПЦ ГЛТ СамГМУ Андрей Соколов рассказал, что создано четыре вида реагентов. Первый предназначен для анализа наличия и количества селена в воде и других жидкостях. Второй — для проведения бицинхониновой пробы, используемой в клинико-диагностических лабораториях для анализа белка и металлов в сплавах, таких как хирургическая сталь. Третий реагент анализирует наличие меди и никеля в сплавах, а четвертый используется для определения палладия, платины и других ценных элементов.

Ранее подобные реагенты производились только за границей, и лаборатории вынуждены были их закупать. Теперь же разработанные реагенты будут в три раза дешевле импортных аналогов благодаря эффективным методам синтеза из отечественного сырья, что позволяет конкурировать с зарубежной продукцией. Все новые продукты имеют паспорта качества и готовы к выходу на рынок, отметил Соколов.